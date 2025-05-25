Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов показал фото с Кубком Франции. В финальном матче турнира «ПСЖ» разгромил «Реймс» со счётом 3:0. В этой встрече Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Фото: Фото: личный архив Матвея Сафонова

Фото: Фото: личный архив Матвея Сафонова

Ранее Сафонов в составе «ПСЖ» стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Россиянин перешёл в стан парижан из «Краснодара» летом 2024 года, подписав контрактное соглашение до 2029 года. В текущем сезоне Матвей сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

31 мая «ПСЖ» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов.