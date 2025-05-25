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Матвей Сафонов показал фото с Кубком Франции

Матвей Сафонов показал фото с Кубком Франции
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов показал фото с Кубком Франции. В финальном матче турнира «ПСЖ» разгромил «Реймс» со счётом 3:0. В этой встрече Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Кубок Франции . Финал
24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Баркола – 16'     2:0 Баркола – 19'     3:0 Хакими – 43'    

Фото: Фото: личный архив Матвея Сафонова

Фото: Фото: личный архив Матвея Сафонова

Ранее Сафонов в составе «ПСЖ» стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны. Россиянин перешёл в стан парижан из «Краснодара» летом 2024 года, подписав контрактное соглашение до 2029 года. В текущем сезоне Матвей сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

31 мая «ПСЖ» сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

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