Сафонов опубликовал милое фото с женой на фоне огромного монумента в виде Кубка Франции

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов показал фото со своей супругой Мариной Кондратюк на фоне огромного монумента в виде Кубка Франции после финального матча турнира, в котором парижане разгромили «Реймс» со счётом 3:0.

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

Напомним, в решающем матче соревнования Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Ранее Сафонов в составе «ПСЖ» завоевал чемпионский титул во Франции и выиграл Суперкубок страны. В текущем сезоне Матвей провёл 17 матчей во всех турнирах, пропустив 13 голов и сохранив ворота в неприкосновенности в семи встречах.

Финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» запланирован на 31 мая.

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