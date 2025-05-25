Сафонов опубликовал милое фото с женой на фоне огромного монумента в виде Кубка Франции
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов показал фото со своей супругой Мариной Кондратюк на фоне огромного монумента в виде Кубка Франции после финального матча турнира, в котором парижане разгромили «Реймс» со счётом 3:0.
Кубок Франции . Финал
24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Баркола – 16' 2:0 Баркола – 19' 3:0 Хакими – 43'
Фото: Из личного архива Матвея Сафонова
Напомним, в решающем матче соревнования Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
Ранее Сафонов в составе «ПСЖ» завоевал чемпионский титул во Франции и выиграл Суперкубок страны. В текущем сезоне Матвей провёл 17 матчей во всех турнирах, пропустив 13 голов и сохранив ворота в неприкосновенности в семи встречах.
Финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» запланирован на 31 мая.
Зарубежные спортсмены с российским паспортом:
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