Станкович упомянул Моуринью, объясняя неудачную весеннюю часть сезона для «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о неудачном выступлении команды в весенней части сезона чемпионата России.

— «Спартак» занял уверенное первое место по ожидаемым очкам. Но в таблице РПЛ вы всего лишь на четвертом… Что случилось весной?

— Мы говорим о том, что творится на поле. А на поле цифры не дают преимущества. Все решают детали и отдельные моменты. У Моуринью есть не совсем цензурная цитата по поводу статистики. Можно выигрывать, можно иметь преимущество, но вы проиграете со счетом 0:1…

С «Ростовом» у нас было больше 30 ударов, наиграли почти на четыре мяча, а в итоге уступили. Что с этим делать? Наносить 46 ударов или не допускать тех двух по своим воротам, после которых пропустили? Конечно, второе. Есть конкретные матчи, конкретные ошибки, которые мы допускали. Есть и моя вина, я свои ошибки принимаю и признаю, — приводит слова Станковича официальный сайт клуба.

«Спартак» по итогам РПЛ финишировал на четвёртой строчке в турнирной таблице, записав в свой актив 57 очков. Чемпионом стал «Краснодар», который набрал 67 очков. Второе место занял «Зенит», на счету которого 66 очков. Замкнул топ-3 ЦСКА, который набрал 59 очков.