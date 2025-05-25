Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станкович упомянул Моуринью, объясняя неудачную весеннюю часть сезона для «Спартака»

Станкович упомянул Моуринью, объясняя неудачную весеннюю часть сезона для «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о неудачном выступлении команды в весенней части сезона чемпионата России.

— «Спартак» занял уверенное первое место по ожидаемым очкам. Но в таблице РПЛ вы всего лишь на четвертом… Что случилось весной?
— Мы говорим о том, что творится на поле. А на поле цифры не дают преимущества. Все решают детали и отдельные моменты. У Моуринью есть не совсем цензурная цитата по поводу статистики. Можно выигрывать, можно иметь преимущество, но вы проиграете со счетом 0:1…

С «Ростовом» у нас было больше 30 ударов, наиграли почти на четыре мяча, а в итоге уступили. Что с этим делать? Наносить 46 ударов или не допускать тех двух по своим воротам, после которых пропустили? Конечно, второе. Есть конкретные матчи, конкретные ошибки, которые мы допускали. Есть и моя вина, я свои ошибки принимаю и признаю, — приводит слова Станковича официальный сайт клуба.

«Спартак» по итогам РПЛ финишировал на четвёртой строчке в турнирной таблице, записав в свой актив 57 очков. Чемпионом стал «Краснодар», который набрал 67 очков. Второе место занял «Зенит», на счету которого 66 очков. Замкнул топ-3 ЦСКА, который набрал 59 очков.

Материалы по теме
«Спартак» забил пять — гол есть даже у Угальде! Обошли «Динамо», но бронза — у ЦСКА. Видео
«Спартак» забил пять — гол есть даже у Угальде! Обошли «Динамо», но бронза — у ЦСКА. Видео
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android