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Сборная России выложила пост о третьем трофее Матвея Сафонова в первом сезоне за «ПСЖ»

Сборная России выложила пост о третьем трофее Матвея Сафонова в первом сезоне за «ПСЖ»
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В сборной России отреагировали на третий трофей российского голкипера Матвея Сафонова в составе «Пари Сен-Жермен» в рамках своего первого сезона во французском гранде. Напомним, 24 мая, парижаны разгромили «Реймс» со счётом 3:0 в финальном матче Кубка Франции. Сафонов провёл в этой встрече все 90 минут.

Кубок Франции . Финал
24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Баркола – 16'     2:0 Баркола – 19'     3:0 Хакими – 43'    

«Матвей Сафонов выиграл Кубок Франции. Третий трофей в сезоне для нашего вратаря!» — написала пресс-служба национальной команды в телеграм-канале.

Ранее Матвей в составе парижан взял чемпионский титул в Лиге 1, а также стал обладателем Суперкубка Франции. Кроме того, голкипер претендует и на четвёртый трофей с клубом. «ПСЖ» продолжает борьбу за Лигу чемпионов УЕФА, где в решающем матче 31 мая сыграет с «Интером».

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