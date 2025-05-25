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«Все об этом подзабыли». Мусаев – о сложностях, с которыми «Краснодар» играл в сезоне РПЛ

«Все об этом подзабыли». Мусаев – о сложностях, с которыми «Краснодар» играл в сезоне РПЛ
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, с какими проблемами сталкивался клуб по ходу сезона чемпионата России.

«Аэропорт закрыт, и это огромная проблема. Все чуть-чуть об этом подзабыли, но это очень-очень сложно. Ездить каждый раз за два дня до игры, потом еще день оставаться, то есть нас четыре дня нет дома, ты едешь в автобусе, три часа летишь, а то и больше, смотря какое место назначения. И вы правы, маленькая у нас была обойма, Но это всё стало возможным благодаря вере, работе и, самое важное, дисциплине», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом РПЛ. Команда набрала 67 очков за 30 туров. Второе место занял «Зенит» (66).

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