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Матвей Сафонов отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ — 2024/2025

Матвей Сафонов отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ — 2024/2025
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов записал видеообращенине в своём телеграм-канале, где отреагировал на победу своего бывшего клуба «Краснодара» в чемпионате России сезона-2024/2025.

«Всем доброй ночи! Вот только вернулись с матча, я понял, что я задолжал вам кое-что. Хочу поздравить всех болельщиков футбольного клуба «Краснодар» с первым трофеем, с первым чемпионством. Надеюсь, не последним. Очень сегодня переживал, потому что смотрел матч, как раз у нас был заезд на базу. Не мог я оставить пацанов без внимания и выходил на свой финал уже в хорошем настроении, потому что успел поболтать с ребятами после финального свистка. Они показали мне медали, трофеи. Я понял, что не могу от них отставать и должен тоже выигрывать трофей. Поэтому классно сложились звёзды, замечательный день. Ещё раз всех поздравляю», — сказал Сафонов в видеообращении, опубликованном в своём телеграм-канале.

Кроме того, россиянин опубликовал отдельный пост в соцсетях, где кратко поздравил клуб: «Поздравляю с первым долгожданным! Рад от всей души! Мужчины»

Фото: Из личного архива Матвея Сафонова

Напомним, данный титул стал для «быков» первым в РПЛ в истории клуба. Сам же Матвей минувшим вечером стал обладателем третьего трофея с парижанами. Россиянин выиграл Кубок Франции. Ранее футболист брал чемпионство в Лиге 1 и Суперкубок страны.

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