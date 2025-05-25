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Галактионов выделил положительные моменты для «Локомотива» по итогам сезона РПЛ

Галактионов выделил положительные моменты для «Локомотива» по итогам сезона РПЛ
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов выделил положительные моменты для команды по итогам минувшего сезона чемпионата России.

«Мы очень рады, что у нас второй год подряд появляется один из лучших футболистов чемпионата России. В том году это был Глушенков, в этом — Батраков. Мы довольны, что ребята у нас раскрываются. Большая группа игроков представлена в национальной сборной. Когда меня с днём рождения поздравляли первые лица российского футбола, все отмечали, и мне это очень приятно, что у нас уникальный проект, уникальная команда, где большое количество россиян, которые борются, конкурируют, составляют костяк российской национальной сборной. И самое важное, что они такими не пришли сюда, а они здесь такими стали. Это и есть развитие, это и есть определённый прогресс. Понятно, что есть и спады. Внутренне мы недовольны результатом, потому что хотели быть выше. Если брать качество игры и результаты с топ-командами, они на хорошем уровне. Есть матчи, где мы очки раздали, где не имели права этого делать. Это тоже будет для нас уроком и дальнейшим шагом для будущих побед и повышения результата в таблице», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

По итогам сезона «Локомотив» финишировал на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка. Чемпионом турнира стал «Краснодар» (67). Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко. На третьем месте расположился ЦСКА с 59 очками. В топ-5 вошли «Спартак» и «Динамо», которые набрали 57 и 56 очков соответственно.

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