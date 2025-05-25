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Губерниев — о титуле «Краснодара»: у нас прекрасный чемпионат и замечательный победитель

Губерниев — о титуле «Краснодара»: у нас прекрасный чемпионат и замечательный победитель
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Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев опубликовал пост о победе «Краснодара» в чемпионате России сезона-2024/2025. Напомним, в заключительном туре РПЛ «быки» разгромили московское «Динамо» со счётом 3:0 и опередили идущий вторым «Зенит» на одно очко.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Краснодар» всё-таки, заслуженно и наконец-то чемпион!!! Как-нибудь пересмотрите трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо», чтобы насладиться даже не игрой автора золотого гола Джона Кордобы, а его настроем и желанием выиграть титул. В любом эпизоде. С таким настроем не проигрывают!!! И таких ребят в Краснодаре было 35 тысяч. И Молодцы все: игроки, тренеры, руководство и, конечно, болельщики чемпионского клуба. У нас прекрасный чемпионат и у нас замечательный победитель!!!» — написал в своём телеграм-канале.

Напомним, для «южан» это первое чемпионство в истории клуба.

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