«Интер Майами» с голом Месси не смог обыграть «Филадельфию», продлив серию без побед в МЛС

В ночь с 24 на 25 мая завершился матч МЛС, в котором «Филадельфия Юнион» принимала «Интер Майами». Встреча прошла в Честере (штат Пенсильвания, США) на стадионе «Субару Парк» и завершилась результативной ничьей со счётом 3:3.

На 7-й минуте встречи американский полузащитник хозяев Куинн Салливан открыл счёт в матче, забив с передачи немецкого защитника Кая Вагнера. В концовке первого тайма израильский форвард Тай Барибо удвоил преимущество «Филадельфии», отличившись с паса датского нападающего Микаэля Уре. На 60-й минуте аргентинскому форварду «цапель» Тадео Алленде удалось отыграть один мяч. Ассистировал ему американский защитник Ноа Аллен. Через 13 минут хозяева вновь упрочили преимущество силами Барибо, оформившего дубль. В концовке встречи «Интер Майами» сумел перевернуть ход встречи и забить два мяча. Сначала на 87-й минуте сократил отставание в счёте аргентинский звёздный нападающий Лионель Месси, а в компенсированное ко второму тайму время ничью команде из Флориды принёс забитый мяч вышедшего на замену венесуэльского хавбека Теласко Сеговии. Голевая передача на счету Месси.

Другие звёзды команды Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс провели на поле все 90 минут и результативными действиями не отметились.

Отметим, «Интер Майами» не может победить в четырёх встречах кряду в МЛС. За это время у команды Хавьера Маскерано две победы и два ничейных результата. За последние шесть матчей у клуба лишь один выигрыш. На данный момент «цапли» с 23 очками располагаются на шестом месте в Восточной конференции. «Филадельфия» идёт в лидерах Востока, набрав 30 очков.

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