Новосельцев – о Станковиче в «Спартаке»: уверен, что это долго не продлится

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Много каких‑то непонятных телодвижений. Мне всё‑таки кажется, что Станкович останется, но я уверен, что это долго не продлится. Я не вижу его идеологию игры в футбол.

Вся игра «Спартака» строится на индивидуальных качествах футболистов. У «Спартака» должна быть большая вариативность вскрытия обороны, а у них все идёт на откуп лидерам, — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» по итогам РПЛ финишировал на четвёртой строчке в турнирной таблице, записав в свой актив 57 очков. Чемпионом стал «Краснодар», который набрал 67 очков