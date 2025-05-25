Видео: 37-летний Лионель Месси красивым ударом со штрафного забил в матче МЛС

Несколько минут назад завершися матч МЛС, в котором «Филадельфия Юнион» принимала «Интер Майами». Встреча прошла в Честере (штат Пенсильвания, США) на стадионе «Субару Парк» и завершилась результативной ничьей — 3:3. Автором одного из голов в составе «Интер Майами» стал звёздный форвард Лионель Месси. Аргентинец эффектно исполнил штрафной удар, поразив ворота соперника. Появилось видео гола.

Права на видео принадлежат MLS. Посмотреть видео можно в YouTube канале лиги.

Этот мяч стал 11 для Лионеля Месси в текущем сезоне. Он забил пять мячей в Кубке чемпионов КОНКАКАФ и отличился шестью голами в розыгрыше МЛС. Также на его счету три результативных передачи во всех турнирах.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги: