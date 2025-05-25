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Видео: 37-летний Лионель Месси красивым ударом со штрафного забил в матче МЛС

Видео: 37-летний Лионель Месси красивым ударом со штрафного забил в матче МЛС
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Несколько минут назад завершися матч МЛС, в котором «Филадельфия Юнион» принимала «Интер Майами». Встреча прошла в Честере (штат Пенсильвания, США) на стадионе «Субару Парк» и завершилась результативной ничьей — 3:3. Автором одного из голов в составе «Интер Майами» стал звёздный форвард Лионель Месси. Аргентинец эффектно исполнил штрафной удар, поразив ворота соперника. Появилось видео гола.

США — Major League Soccer . МЛС
25 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Окончен
3 : 3
Интер Майами
Майами
1:0 Салливан – 7'     2:0 Барибо – 44'     2:1 Алленде – 60'     3:1 Барибо – 73'     3:2 Месси – 87'     3:3 Сеговия – 90+5'    

Права на видео принадлежат MLS. Посмотреть видео можно в YouTube канале лиги.

Этот мяч стал 11 для Лионеля Месси в текущем сезоне. Он забил пять мячей в Кубке чемпионов КОНКАКАФ и отличился шестью голами в розыгрыше МЛС. Также на его счету три результативных передачи во всех турнирах.

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