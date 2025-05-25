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Лука Модрич эмоционально отреагировал на окончание его карьеры в «Реале»

Лука Модрич эмоционально отреагировал на окончание его карьеры в «Реале»
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич попрощался с болельщиками мадридского клуба после матча с «Реалом Сосьедад» (2:0) в Ла Лиге.

«Настал момент, которого я никогда не хотел, но это было долгое и прекрасное путешествие. Спасибо клубу, президенту, всем тренерам и партнёрам, которые были рядом со мной все эти годы. Вы дарили мне любовь — и за это я благодарен вам от всей души.

Не плачь, потому что все кончилось. Улыбнись, потому что это произошло», — приводит слова Модрича Marca.

В нынешнем сезоне 39-летний полузащитник принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Он покинет «Реал» после клубного чемпионата мира.

Лука Модрич обратился к Горану Драгичу в его прощальном матче

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