Килиан Мбаппе установил рекорд среди игроком «Реала» всех времён

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал первым футболистом сливочных, которому удалось забить 30+ голов в дебютном сезоне Ла Лиги, сообщает Squawka.

После победы над «Реалом Сосьедад» (2:0), где француз оформил дубль, его личный счёт в Примере достиг 31 гола.

По числу мячей в первом сезоне Мбаппе также вышел на третье место в истории Ла Лиги:

34 — Роналдо (1996/97, «Барселона») 33 — Пруден (1940/41, «Атлетико Авиасьон») 31 — Килиан Мбаппе (2024/25, «Реал Мадрид») 30 – Ромарио (1993/94, «Барселона»)

В общей сложности Мбаппе забил 42 гола в 54 играх этого сезона, отдав пять ассистов. Напомним, прошлым летом он перешёл из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента.

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