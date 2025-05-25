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Килиан Мбаппе установил рекорд среди игроком «Реала» всех времён

Килиан Мбаппе установил рекорд среди игроком «Реала» всех времён
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе стал первым футболистом сливочных, которому удалось забить 30+ голов в дебютном сезоне Ла Лиги, сообщает Squawka.

После победы над «Реалом Сосьедад» (2:0), где француз оформил дубль, его личный счёт в Примере достиг 31 гола.

По числу мячей в первом сезоне Мбаппе также вышел на третье место в истории Ла Лиги:

  1. 34 — Роналдо (1996/97, «Барселона»)
  2. 33 — Пруден (1940/41, «Атлетико Авиасьон»)
  3. 31 — Килиан Мбаппе (2024/25, «Реал Мадрид»)
  4. 30 – Ромарио (1993/94, «Барселона»)

В общей сложности Мбаппе забил 42 гола в 54 играх этого сезона, отдав пять ассистов. Напомним, прошлым летом он перешёл из «ПСЖ» в «Реал» на правах свободного агента.

Килиан Мбаппе встретился со своей статуей в музее мадам Тюссо

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