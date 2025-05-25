Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Шахтёр» после провального сезона объявил об увольнении главного тренера Пушича

«Шахтёр» после провального сезона объявил об увольнении главного тренера Пушича
Аудио-версия:
Комментарии

Украинский «Шахтёр» официально простился с главным тренером Марино Пушичем, сообщается на сайте клуба.

Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб.

Марино Пушич возглавлял горняков от 23 октября 2023 года. За это время команда провела 71 официальный матч, одержав 44 победы за 13 ничьих и 14 поражений с общей разницей мячей 139-71. Под руководством Пушича дончане завоевали три национальных трофея: сделали золотой дубль в сезоне-2023/24 и выиграли рекордный для украинского футбола, 15-й в своей истории Кубок Украины – 2024/25.

В текущем сезоне клуб занял третье место в чемпионате страны, пропустив вперёд киевское «Динамо» и «Александрию». В Лиге чемпионов команда не смогла преодолеть общий групповой этап.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

Материалы по теме
Бывший тренер «Зенита» и «Шахтёра» Луческу отказался приезжать в Россию на юбилей клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android