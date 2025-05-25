«Шахтёр» после провального сезона объявил об увольнении главного тренера Пушича

Украинский «Шахтёр» официально простился с главным тренером Марино Пушичем, сообщается на сайте клуба.

Вместе с наставником клуб покидает тренерский штаб.

Марино Пушич возглавлял горняков от 23 октября 2023 года. За это время команда провела 71 официальный матч, одержав 44 победы за 13 ничьих и 14 поражений с общей разницей мячей 139-71. Под руководством Пушича дончане завоевали три национальных трофея: сделали золотой дубль в сезоне-2023/24 и выиграли рекордный для украинского футбола, 15-й в своей истории Кубок Украины – 2024/25.

В текущем сезоне клуб занял третье место в чемпионате страны, пропустив вперёд киевское «Динамо» и «Александрию». В Лиге чемпионов команда не смогла преодолеть общий групповой этап.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»