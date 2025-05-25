Сафонов провёл пять матчей в победном для «ПСЖ» розыгрыше Кубка Франции, три — «на ноль»
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Российский голкипер Матвей Сафонов стал обладателем Кубка Франции сезона-2024/2025 в составе «Пари Сен-Жермен». В финальном матче розыгрыша парижане разгромили «Реймс» со счётом 3:0. Россиянин провёл на поле все 90 минут.
Кубок Франции . Финал
24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Баркола – 16' 2:0 Баркола – 19' 3:0 Хакими – 43'
Этот матч стал пятым для Матвея в победном для «ПСЖ» турнире. Всего россиянин пропустил три мяча и в трёх встречах отыграл «на ноль».
Отметим, ранее Сафонов выиграл Лигу 1 с клубом и Суперкубок страны, взяв уже третий трофей в первом своём сезоне во французском гранде. Во всех турнирах голкипер провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Также в активе воспитанника «Краснодара» семь «сухих» игр.
Матвей Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира — 2025:
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