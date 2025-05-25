Сафонов провёл пять матчей в победном для «ПСЖ» розыгрыше Кубка Франции, три — «на ноль»

Российский голкипер Матвей Сафонов стал обладателем Кубка Франции сезона-2024/2025 в составе «Пари Сен-Жермен». В финальном матче розыгрыша парижане разгромили «Реймс» со счётом 3:0. Россиянин провёл на поле все 90 минут.

Этот матч стал пятым для Матвея в победном для «ПСЖ» турнире. Всего россиянин пропустил три мяча и в трёх встречах отыграл «на ноль».

Отметим, ранее Сафонов выиграл Лигу 1 с клубом и Суперкубок страны, взяв уже третий трофей в первом своём сезоне во французском гранде. Во всех турнирах голкипер провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Также в активе воспитанника «Краснодара» семь «сухих» игр.

Матвей Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира — 2025: