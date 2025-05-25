Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов провёл пять матчей в победном для «ПСЖ» розыгрыше Кубка Франции, три — «на ноль»

Сафонов провёл пять матчей в победном для «ПСЖ» розыгрыше Кубка Франции, три — «на ноль»
Комментарии

Российский голкипер Матвей Сафонов стал обладателем Кубка Франции сезона-2024/2025 в составе «Пари Сен-Жермен». В финальном матче розыгрыша парижане разгромили «Реймс» со счётом 3:0. Россиянин провёл на поле все 90 минут.

Кубок Франции . Финал
24 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Реймс
Реймс
1:0 Баркола – 16'     2:0 Баркола – 19'     3:0 Хакими – 43'    

Этот матч стал пятым для Матвея в победном для «ПСЖ» турнире. Всего россиянин пропустил три мяча и в трёх встречах отыграл «на ноль».

Отметим, ранее Сафонов выиграл Лигу 1 с клубом и Суперкубок страны, взяв уже третий трофей в первом своём сезоне во французском гранде. Во всех турнирах голкипер провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Также в активе воспитанника «Краснодара» семь «сухих» игр.

Материалы по теме
Фото
Матвей Сафонов отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ — 2024/2025

Матвей Сафонов показал трофей клубного чемпионата мира — 2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android