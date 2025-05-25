Представитель «Фламенго» подтвердил информацию о желании купить Барко из «Спартака»

Planeta do Futebol, ссылаясь на информацию популярного журналиста Вене Касагранде, процитировала неназванного представителя «Фламенго» и его комментарий касаемо возможного трансфера полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко. Слух об интересе клуба к аргентинцу появился несколько дней назад.

«Барко — наша давняя мечта, но «Спартак» заплатил за него € 15 млн всего год назад. Как мы можем забрать этого игрока оттуда? У нас пока нет таких денег для инвестиций. У нас нет возможности потратить € 18–20 млн на 26-летнего футболиста», — приводит слова представителя клуба источник.

Напомним, ранее сообщалось, что представители бразильского клуба уже сделали официальный запрос по трансферу руководству москвичей, которое обозначило, что готово расстаться с аргентинцем за сумму в районе € 16 млн, которая является неподъёмной для «Фламенго».

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