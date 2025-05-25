Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель «Фламенго» подтвердил информацию о желании купить Барко из «Спартака»

Представитель «Фламенго» подтвердил информацию о желании купить Барко из «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Planeta do Futebol, ссылаясь на информацию популярного журналиста Вене Касагранде, процитировала неназванного представителя «Фламенго» и его комментарий касаемо возможного трансфера полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко. Слух об интересе клуба к аргентинцу появился несколько дней назад.

«Барко — наша давняя мечта, но «Спартак» заплатил за него € 15 млн всего год назад. Как мы можем забрать этого игрока оттуда? У нас пока нет таких денег для инвестиций. У нас нет возможности потратить € 18–20 млн на 26-летнего футболиста», — приводит слова представителя клуба источник.

Напомним, ранее сообщалось, что представители бразильского клуба уже сделали официальный запрос по трансферу руководству москвичей, которое обозначило, что готово расстаться с аргентинцем за сумму в районе € 16 млн, которая является неподъёмной для «Фламенго».

Карпин — мимо «Динамо». Падение «Спартака». ПЛН #100

Материалы по теме
Эсекьель Барко может покинуть «Спартак» и перейти во «Фламенго» — TNT Sports Argentina
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android