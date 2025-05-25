ЦСКА обновил клубный рекорд по беспроигрышной серии после рестартов РПЛ

Футбольный клуб ЦСКА вновь обновил клубное достижение, установленное армейцами в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, после победы в матче с «Пари Нижний Новгород» (2:0) в рамках 30-го тура. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

По информации источника, красно-синие впервые в своей истории начали календарный год без единого поражения в первых 12 матчах в чемпионате России. На счету армейцев восемь побед и четыре ничьих после рестарта сезона.

Кроме того, с учётом осенней части ЦСКА продлил свою беспроигрышную серию в РПЛ до 14 матчей. По итогам сезона-2024/2025 команда Марко Николича заняла третье место в РПЛ и получила бронзовые медали. В активе красно-синих 59 очков. Выиграл чемпионат России «Краснодар», набравший 67 очков. Вторым стал «Зенит» (66).

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