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«Ювентус» готов представить Антонио Конте полный контроль, чтобы убедить возглавить клуб

«Ювентус» готов представить Антонио Конте полный контроль, чтобы убедить возглавить клуб
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте является основной целью «Ювентуса», сообщает Николо Скира.

Туринцы готовы предложить 55-летнему специалисту контракт до 2028 года и полный контроль, чтобы убедить его возглавить команду. Заинтересован ли в этом Конте – не уточняется.

Напомним, действующий контракт итальянца с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что попросит тренера остаться, но «точно не может заставить».

Конте уже тренировал «Ювентус» в 2011–2014 годах – при нём команда трижды подряд выигрывала Серию A (2012, 2013, 2014).

В июле 2014 года он покинул клуб из-за разногласий с руководством и возглавил тогда сборную Италии. После ухода из «Ювентуса» он выиграл чемпионат Англии с «Челси», чемпионат Италии с «Интером» и «Наполи».

Игроки «Наполи» облили Конте шампанским на пресс-конференции

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