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Стало известно условие, при котором «Оренбург» может остаться в РПЛ на следующий сезон

Стало известно условие, при котором «Оренбург» может остаться в РПЛ на следующий сезон
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«Оренбург», завершивший сезон на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, всё ещё может сохранить за собой место в высшем дивизионе. Это связано с тем, что «Химки», занявшие 12-е место, не получили лицензии для участия в следующем сезоне РПЛ.

По регламенту лиги, клубы высшего дивизиона имеют приоритетное право на участие, и в случае победы «Пари Нижний Новгород» (13-е место) над «Сочи» или «Ахмата» (14-е место) над «Уралом» в стыковых матчах, «Оренбург» может заменить «Химки» в лиге сезоне-2025/2026.

При этом «Пари Нижний Новгород» сохранит место в лиге независимо от результата матчей с «Сочи». «Ахмат» останется в элите в случае победы над «Уралом» или при поражении, но только если «Нижний Новгород» обыграет «Сочи». В свою очередь, «Урал» и «Сочи» обязаны одержать победу в своих матчах, чтобы оставить за собой место в РПЛ. Все предусмотренные регламентом варианты ротации определятся отедельным решением Бюро Исполкома РФС по согласованию с РПЛ и ФНЛ.

Напомним, ранее в подмосковных «Химках» заявили, что собираются оспорить решение РФС о невыдаче клубу лицензии для участия в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

Итоговая турнирная таблица РПЛ-2024/2025
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