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Рубен Аморим объявил игрокам «МЮ», что остаётся, и посоветовал Гарначо искать новый клуб

Рубен Аморим объявил игрокам «МЮ», что остаётся, и посоветовал Гарначо искать новый клуб
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил игрокам клуба, что продолжит свою работу с командой в новом сезоне, сообщает инсайдер Давид Орштейн из The Athletic.

Источник также сообщает, что португалец в ходе встречи с игроками на тренировочной базе в Каррингтоне посоветовал вингеру Алехандро Гарначо искать себе новую команду.

Напомним, перед последним туром АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 16 место турнирной таблицы, имея в своём активе 39 набранных очков. Команда также проиграла в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» со счётом 0:1, упустив шанс квалифицироваться в Лигу чемпионов на будущий сезон.

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