Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

25 мая главные новости спорта, хоккей, футбол, баскетбол, НБА, НХЛ

Сафонов с «ПСЖ» выиграл Кубок Франции, «Флорида» — в шаге от финала КС. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «Реймс», «Флорида Пантерз» снова оказалась сильнее «Каролины Харрикейнз» в полуфинале Кубка Стэнли и близка к выходу в финал, Швейцария разгромила Данию и вышла в решающий матч чемпионата мира по хоккею, где сыграет за трофей с США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «ПСЖ» с Сафоновым в составе стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «Реймс».
  2. «Флорида» крупно обыграла «Каролину» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
  3. Швейцария вышла в финал ЧМ-2025, разгромив сборную Дании со счётом 7:0.
  4. «Миннесота» с разницей в 42 очка разгромила «Оклахому» и сократила отставание в серии.
  5. «Интер Майами» с голом Месси не смог обыграть «Филадельфию», продлив серию без побед в МЛС.
  6. «Милан» уверенно обыграл «Монцу» в матче 38-го тура Серии А.
  7. «Штутгарт» победил «Арминию» из третьей лиги в финале и завоевал Кубок Германии.
  8. «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ.
  9. Экс-тренер «Барселоны» Хави получил официальное предложение возглавить новый клуб.
  10. РФС сообщил о новых парах стыковых матчей РПЛ с учётом итогов лицензирования.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: финалы хоккейного ЧМ и Евролиги, Ф-1 в Монако, «Инди-500», футбол
Топ-события воскресенья: финалы хоккейного ЧМ и Евролиги, Ф-1 в Монако, «Инди-500», футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android