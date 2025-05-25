Сафонов с «ПСЖ» выиграл Кубок Франции, «Флорида» — в шаге от финала КС. Главное к утру
«ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «Реймс», «Флорида Пантерз» снова оказалась сильнее «Каролины Харрикейнз» в полуфинале Кубка Стэнли и близка к выходу в финал, Швейцария разгромила Данию и вышла в решающий матч чемпионата мира по хоккею, где сыграет за трофей с США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «ПСЖ» с Сафоновым в составе стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «Реймс».
- «Флорида» крупно обыграла «Каролину» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
- Швейцария вышла в финал ЧМ-2025, разгромив сборную Дании со счётом 7:0.
- «Миннесота» с разницей в 42 очка разгромила «Оклахому» и сократила отставание в серии.
- «Интер Майами» с голом Месси не смог обыграть «Филадельфию», продлив серию без побед в МЛС.
- «Милан» уверенно обыграл «Монцу» в матче 38-го тура Серии А.
- «Штутгарт» победил «Арминию» из третьей лиги в финале и завоевал Кубок Германии.
- «Химки», «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ.
- Экс-тренер «Барселоны» Хави получил официальное предложение возглавить новый клуб.
- РФС сообщил о новых парах стыковых матчей РПЛ с учётом итогов лицензирования.
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