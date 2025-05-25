Сафонов с «ПСЖ» выиграл Кубок Франции, «Флорида» — в шаге от финала КС. Главное к утру

«ПСЖ» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в составе стал обладателем Кубка Франции, обыграв в финале «Реймс», «Флорида Пантерз» снова оказалась сильнее «Каролины Харрикейнз» в полуфинале Кубка Стэнли и близка к выходу в финал, Швейцария разгромила Данию и вышла в решающий матч чемпионата мира по хоккею, где сыграет за трофей с США. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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