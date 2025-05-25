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«Шахтёр» близок к назначению Арды Турана на пост главного тренера — источник

«Шахтёр» близок к назначению Арды Турана на пост главного тренера — источник
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Украинский «Шахтёр» близок к заключению соглашения с Ардой Тураном о назначении его на пост главного тренера, сообщает Demirören Haber Ajansı (DHA).

По сведениям источника, турецкий «Эюпспор», с которым работал Туран, получит денежную компенсацию за переход главного тренера. Это предусмотрено соглашением между клубами. Однако сумма компенсации не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Туран будет зарабатывать в «Шахтёре» € 2 млн за сезон.

Вчера украинский клуб объявил о расставании со своим тренером Марино Пушичем. «Эюпспорт» находится на шестом месте чемпионата Турции после 36 матчей.

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