Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Низкий поклон и мой водопад восхищения». Елагин отреагировал на чемпионство «Краснодара»

«Низкий поклон и мой водопад восхищения». Елагин отреагировал на чемпионство «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин высказался о победе «Краснодара» в чемпионате России в сезоне-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» (3:0) и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«С огромным удовольствием поздравляю «Краснодар» с победой в чемпионате России — 2024/2025! Молодцы! И, конечно, низкий поклон и мой водопад восхищения Сергею Галицкому! Это лично его победа! Вот на таких «Сумасшедших» и держится футбол! Это как же надо любить футбол, своё дело, чтобы начать с нуля в городе, где была популярнейшая и всеми любимая «Кубань», и поднять (естественно, не сразу) своё детище на вершину российского футбола! Браво! Пока — на вершину российского, но я уверен, что, когда наши команды вернутся в международный футбол, «Краснодар» не потеряется и прогремит на всю Европу. Встряхнёт её! С таким человеком во главе, как Галицкий, «Краснодару» по плечу любая задача! Браво, браво, браво!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

«Быки» набрали 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили на одно очко «Зенит», который завершил чемпионат на втором месте. Третью строчку занял ЦСКА с 59 очками.

Материалы по теме
Черданцев прокомментировал первое чемпионство «Краснодара» в РПЛ

Самый титулованный клуб России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android