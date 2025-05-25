«Низкий поклон и мой водопад восхищения». Елагин отреагировал на чемпионство «Краснодара»

Российский комментатор Александр Елагин высказался о победе «Краснодара» в чемпионате России в сезоне-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» (3:0) и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

«С огромным удовольствием поздравляю «Краснодар» с победой в чемпионате России — 2024/2025! Молодцы! И, конечно, низкий поклон и мой водопад восхищения Сергею Галицкому! Это лично его победа! Вот на таких «Сумасшедших» и держится футбол! Это как же надо любить футбол, своё дело, чтобы начать с нуля в городе, где была популярнейшая и всеми любимая «Кубань», и поднять (естественно, не сразу) своё детище на вершину российского футбола! Браво! Пока — на вершину российского, но я уверен, что, когда наши команды вернутся в международный футбол, «Краснодар» не потеряется и прогремит на всю Европу. Встряхнёт её! С таким человеком во главе, как Галицкий, «Краснодару» по плечу любая задача! Браво, браво, браво!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

«Быки» набрали 67 очков по итогам 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили на одно очко «Зенит», который завершил чемпионат на втором месте. Третью строчку занял ЦСКА с 59 очками.

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