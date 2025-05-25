«Не имею представления, что это такое». Игрок «Ахмата» Самородов — о ситуации со стыками

Форвард грозненского «Ахмата» Максим Самородов высказался о попадании своего клуба в стыковые матчи за право сохранения прописки в РПЛ.

«Что можно сказать о ситуации со стыками? Я в этой ситуации впервые, как и «Ахмат». Даже представления не имею, что это такое. Поэтому мне тяжело комментировать. Но мне без разницы, с кем играть. Главное — победить и остаться в Премьер-Лиге», — сказал Самородов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, соперником «Ахмата» по стыковым матчам станет екатеринбургский «Урал». Грозненский клуб завершил сезон РПЛ на 14-м месте с 25 очками.

РПЛ совместно со Sportoner запускают фэнтези-платформу