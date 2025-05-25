Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 38-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 мая, стартует заключительный, 38-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура. Все матчи начнутся в 18:00 мск.

Расписание матчей 38-го тура АПЛ:

«Вулверхэмптон» — «Брентфорд»

«Тоттенхэм» — «Брайтон»

«Саутгемптон» — «Арсенал»

«Ноттингем Форест» — «Челси»

«Ньюкасл» — «Эвертон»

«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

«Ипсвич Таун» — «Вест Хэм»

«Фулхэм» — «Манчестер Сити»

«Борнмут» — «Лестер»

Чемпионом Англии сезона-2024/2025 стал «Ливерпуль». После 37 туров команда Арне Слота набрала 83 очка. На второй строчке располагается «Арсенал», заработавший 71 очко. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити» с 68 очками.

Материалы по теме Официально Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: