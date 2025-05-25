Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 38-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 25 мая, стартует заключительный, 38-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура. Все матчи начнутся в 18:00 мск.
Расписание матчей 38-го тура АПЛ:
«Вулверхэмптон» — «Брентфорд»
«Тоттенхэм» — «Брайтон»
«Саутгемптон» — «Арсенал»
«Ноттингем Форест» — «Челси»
«Ньюкасл» — «Эвертон»
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»
«Ипсвич Таун» — «Вест Хэм»
«Фулхэм» — «Манчестер Сити»
«Борнмут» — «Лестер»
Чемпионом Англии сезона-2024/2025 стал «Ливерпуль». После 37 туров команда Арне Слота набрала 83 очка. На второй строчке располагается «Арсенал», заработавший 71 очко. Замыкает тройку лидеров «Манчестер Сити» с 68 очками.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: