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Защитник ЦСКА Гаич рассказал о переговорах о продлении контракта с клубом

Защитник ЦСКА Гаич рассказал о переговорах о продлении контракта с клубом
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Защитник ЦСКА Милан Гаич поделился информацией о переговорах относительно продления контракта с красно-синими. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года.

«Есть некоторые обновления по продлению контракта с ЦСКА. Разговоры идут, наверное, есть ещё неделя. Пока не знаю деталей, но разговоры о продлении с руководством ЦСКА есть. И это уже хорошо», — сказал Гаич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Гаич принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

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