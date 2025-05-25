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«Арсенал» проявляет интерес к одному из лидеров «Милана» — Footmercato

«Арсенал» проявляет интерес к одному из лидеров «Милана» — Footmercato
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«Арсенал» включил нападающего «Милана» Рафаэля Леау в шорт-лист в преддверии летнего трансферного окна. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, несмотря на интерес лондонского клуба к вингеру, он не является приоритетным вариантом для «канониров». Однако около 10 дней назад спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта провёл телефонный разговор с Леау.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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