Месси обогнал Роналдиньо по голам со штрафных, впереди — Пеле и Жуниньо

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси опередил бывшего игрока «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо по количеству голов со штрафных, забив таким способом в матче МЛС с «Филадельфией Юнион» (3:3). Этот мяч стал 67-м для аргентинского футболиста, забитым со штрафного.
Месси вошёл в тройку лучших исполнителей штрафных за всю историю футбола. Больше подобных голов только у бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле (70) и экс-полузащитника «Лиона» Жуниньо Пернамбукано (77).
Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 64 гола со штрафных.
Этот мяч стал 11-м для Лионеля Месси в текущем сезоне. Он забил пять мячей в Кубке чемпионов КОНКАКАФ и отметился шестью голами в розыгрыше МЛС. Также на его счету три результативных передачи во всех турнирах.
Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги:
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