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Месси обогнал Роналдиньо по голам со штрафных, впереди — Пеле и Жуниньо

Месси обогнал Роналдиньо по голам со штрафных, впереди — Пеле и Жуниньо
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси опередил бывшего игрока «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо по количеству голов со штрафных, забив таким способом в матче МЛС с «Филадельфией Юнион» (3:3). Этот мяч стал 67-м для аргентинского футболиста, забитым со штрафного.

США — Major League Soccer . МЛС
25 мая 2025, воскресенье. 02:30 МСК
Филадельфия Юнион
Филадельфия
Окончен
3 : 3
Интер Майами
Майами
1:0 Салливан – 7'     2:0 Барибо – 44'     2:1 Алленде – 60'     3:1 Барибо – 73'     3:2 Месси – 87'     3:3 Сеговия – 90+5'    

Месси вошёл в тройку лучших исполнителей штрафных за всю историю футбола. Больше подобных голов только у бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле (70) и экс-полузащитника «Лиона» Жуниньо Пернамбукано (77).

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 64 гола со штрафных.

Этот мяч стал 11-м для Лионеля Месси в текущем сезоне. Он забил пять мячей в Кубке чемпионов КОНКАКАФ и отметился шестью голами в розыгрыше МЛС. Также на его счету три результативных передачи во всех турнирах.

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