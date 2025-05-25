Романо: Эрик тен Хаг станет новым тренером «Байера», контракт — до 2027 года

Нидерландский тренер Эрик тен Хаг подпишет контракт с «Байером», рассчитанный на два года, в понедельник, 26 мая. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, тен Хаг отдал приоритет леверкузенскому клубу, несмотря на наличие предложения от «Аякса», с которым он работал ранее.

Последним местом работы 55-летнего специалиста был «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг возглавлял «красных дьяволов» с лета 2022 года по октябрь 2024 года. Под его руководством манкунианцы выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги. В общей сложности при тен Хаге «Манчестер Юнайтед» провёл 128 матчей во всех турнирах.

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