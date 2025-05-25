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Агкацев повторил знаменитое фото Месси после чемпионства «Краснодара»

Агкацев повторил знаменитое фото Месси после чемпионства «Краснодара»
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию, на которой он спит с трофеем, вручаемым за выигрыш Российской Премьер-Лиги. Похожую фотографию в 2022 году сделал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после того, как «альбиселесте» победила на чемпионате мира. Тогда Месси опубликовал фотографию спящего себя вместе с трофеем мундиаля.

«Доброй ночи, Краснодар», — написал Агкацев.

«Краснодар» стал чемпионом России вчера, 24 мая, выиграв у московского «Динамо» в 30-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 3:0. Команда Мурада Мусаева набрала 67 очков.

Месси кинули футболку «Барселоны» под ноги:

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