«Саутгемптон» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 25 мая, состоится матч 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Саутгемптон» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Бонд (Ланкашир, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 37 сыгранных матчей «Саутгемптон» располагается на последней, 20-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 71 очко. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 83 очка.