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Игрок «Химок» Мирзов: с нашей стороны мы сделали всё, чтобы команда осталась в РПЛ

Игрок «Химок» Мирзов: с нашей стороны мы сделали всё, чтобы команда осталась в РПЛ
Резиуан Мирзов
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Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал информацию, что подмосковный клуб не получит лицензию на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. Ранее об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС).

«Самое главное, что мы выполнили задачу и остались в РПЛ, а дальше посмотрим. Надеюсь, что всё будет хорошо. С нашей стороны мы сделали всё, чтобы команда осталась в РПЛ. Надеюсь, решат, чтобы команда осталась. Есть уверенность, что всё будет хорошо», — сказал Мирзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 30 туров чемпионата России «Химки» финишировали на 12-й строчке в турнирной таблице.

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