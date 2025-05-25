Мусаев ответил, что сказал игрокам «Краснодара» в перерыве чемпионского матча с «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, что он сказал своим футболистам в перерыве матча 30-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (3:0). После первого тайма счёт в игре был 0:0. Во втором тайме «быки» забили три гола. Благодаря этой победе «Краснодар» выиграл РПЛ.

«Он и не мог быть не тяжёлым первый тайм. Сегодня у всех было много эмоций, каждый хотел выиграть. Было видно, что все заряжены. Очень важно мне было оставаться спокойным, просто холодный анализ, что получается, что нет. Показали видео из игры, что нужно подправить. И просто вышли, указали на ошибки, успокоили ребят. И просто ничего такого особенного не было», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»: