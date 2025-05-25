Цорн: поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой в РПЛ, особо рад за Галицкого

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о победе «Краснодара» в чемпионате России сезона-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

«Поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой в РПЛ. Особо рад за Сергея Николаевича Галицкого, что он смог реализовать такой результат», — сказал Цорн в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Также отметим, что «Краснодар» примет участие в Суперкубке России.