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Цорн: поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой в РПЛ, особо рад за Галицкого

Цорн: поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой в РПЛ, особо рад за Галицкого
Томас Цорн
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о победе «Краснодара» в чемпионате России сезона-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой в РПЛ. Особо рад за Сергея Николаевича Галицкого, что он смог реализовать такой результат», — сказал Цорн в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Также отметим, что «Краснодар» примет участие в Суперкубке России.

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