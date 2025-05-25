Цорн: поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой в РПЛ, особо рад за Галицкого
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн высказался о победе «Краснодара» в чемпионате России сезона-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» разгромили московское «Динамо» (3:0) и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Поздравляю «Краснодар» с заслуженной победой в РПЛ. Особо рад за Сергея Николаевича Галицкого, что он смог реализовать такой результат», — сказал Цорн в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Также отметим, что «Краснодар» примет участие в Суперкубке России.
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