Гендиректор «Пари НН»: понимаем, почему будем играть стыки за сохранение прописки в РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался об участии команды в стыковых матчах за сохранение прописки в РПЛ.

«Мы понимаем, почему будем играть стыковые матчи. В нашем случае это в меньшей степени зависит от «Химок». Ещё никто пока не сказал, что «Химки» не получат лицензию, но мы на эти вещи и аргументы не обращаем внимания. Всё-таки это не спортивный принцип, когда смотришь на соперников через призму их внутренних моментов, которые мешают развиваться и быть успешными. Нужно в первую очередь смотреть на себя и рассчитывать свои силы. Клуб и ребята, которые играют в футбол на поле, прекрасно понимают: «Химки» «Химками», а «Оренбург» «Оренбургом». У них свои успехи и задачи, которые они решают, а мы должны решать свои задачи», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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