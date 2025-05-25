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«Ноттингем Форест» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00

«Ноттингем Форест» — «Челси»: онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00
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Сегодня, 25 мая, состоится матч 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и лондонский «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
25 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 37 сыгранных матчей «Ноттингем Форест» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 65 очков. «Челси» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 66 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 83 очка.

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