«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 25 мая, состоится матч 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Даррен Ингланд (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 83 очка после 37 встреч. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 52 очка. Напомним, «красные» стали победителями английской Премьер-лиги 27 апреля в матче с «Тоттенхэмом» (5:1), за четыре тура до конца сезона.