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Мусаев рассказал, будет ли перестройка в «Краснодаре» после выигрыша РПЛ

Мусаев рассказал, будет ли перестройка в «Краснодаре» после выигрыша РПЛ
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос о возможных изменениях в команде после выигрыша Российской Премьер-Лиги.

– Скажите, пожалуйста, что дальше? Будете стараться сохранить этот чемпионский состав или будет какая-то серьёзная перестройка команды? Думали уже об этом?
– Ну так, общие наброски есть. Я думаю, что сильно команда не будет меняться, но в то же время нужна свежая кровь. Я надеюсь, что костяк останется и мы ещё сделаем точечные укрепления. А там как будет, я не знаю, какие придут предложения, может быть, по кому-то из наших лидеров.

Очень трудно, допустим, как было с Кастаньо. Мы не хотели, не думали, что с ним расстанемся. Но «Ривер Плейт» пришёл с отличным предложением, от которого нельзя было отказаться, и мы это сделали. Поэтому наброски есть, что большинство останутся. И мы хотели бы, чтобы команда осталась и стала ещё немножко сильнее, — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

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