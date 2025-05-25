Агент Пояркова высказался о будущем футболиста в «Ростове»

Павел Банатин, представляющий интересы левого защитника «Ростова» Николая Пояркова, высказался о дальнейшем будущем своего клиента.

«Контракт Николая с «Ростовом» кончается зимой. По окончании этого сезона и после финала Кубка России состоится встреча с руководством «Ростова». Уже там будет определяться судьба, в том числе и Пояркова», — сказал Банатин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Поярков провёл за «Ростов» четыре матча во всех турнирах. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 300 тыс.