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Агент Пояркова высказался о будущем футболиста в «Ростове»

Агент Пояркова высказался о будущем футболиста в «Ростове»
Николай Поярков
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Павел Банатин, представляющий интересы левого защитника «Ростова» Николая Пояркова, высказался о дальнейшем будущем своего клиента.

«Контракт Николая с «Ростовом» кончается зимой. По окончании этого сезона и после финала Кубка России состоится встреча с руководством «Ростова». Уже там будет определяться судьба, в том числе и Пояркова», — сказал Банатин в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Поярков провёл за «Ростов» четыре матча во всех турнирах. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 300 тыс.

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