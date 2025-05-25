Мусаев: Доннарумма не был бы в таком порядке, если бы Сафонов не начал его подпирать

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил, являлась ли плановой замена полузащитника Кевина Ленини на Никиту Кривцова во втором тайме матча 30-го тура РПЛ с московским «Динамо» (3:0). На 82-й минуте Кривцов забил гол. В частности, Мусаев отметил важность наличия в команде футболистов, не получающих большого количества игрового времени, и привёл в пример вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, конкурирующего с Джанлуиджи Доннаруммой.

«Да я не сказал бы, что когда-то бывают плановые замены. Если только у игрока нет ограничений по здоровью. То есть ты можешь запланировать, что вот он может только 60 [минут отыграть]. Всё остальное ты уже смотришь, как складывался матч.

Мне не понравилось, что после гола мы подсели. Надо было продолжать играть. То есть «Динамо» из низкого блока начало переходить в атаку большими силами. Мы могли ловить их ещё и ещё, постараться упрочить счёт, потому что счёт был 0:1, и у них был момент в одной из атак. Поэтому я посчитал, что нужно освежить середину, и Никита сделал своё дело, помимо гола, он хорошо отработал. Считаю, эта замена сработала.

Мы много игр вытащили за счёт замен. У нас очень важно, что в коллективе нет разделения, первые 11 или вторые 11. Все как одно целое работают. И важны ребята, которые даже мало играют, потому что они на тренировках создают тот фон борьбы, которая двигает всех вперёд.

Допустим, я уверен, что сейчас один из лучших вратарей Доннарумма в Европе, но он бы не был в таком порядке, если бы Мотя (бывший вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов. — Прим. «Чемпионата») не пришёл и не стал его подпирать. Он видит, что появился какой-то конкурент. Поэтому победа одна, общая для всех. Мало ты играл, много ты играл. Огромная работа проделывается там, на базе, на тренировочных полях. Это никто не видит», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

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