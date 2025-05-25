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Защитник «Ахмата» Адамов: без разницы, с кем играть в стыках, нам надо выигрывать

Защитник «Ахмата» Адамов: без разницы, с кем играть в стыках, нам надо выигрывать
Арсен Адамов
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Защитник грозненского «Ахмата» Арсен Адамов высказался о предстоящих стыковых матчах с екатеринбургским «Уралом» за право остаться в Российской Премьер-Лиге на следующий сезон. Первая игра состоится 28 мая, ответная — 31 мая.

«Нам без разницы, с кем играть. Мы в любом случае играем в стыках. Вроде матч будет с «Уралом», но нам это неважно. У нас есть три дня на подготовку — нужно этим воспользоваться и выигрывать матч», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По итогам 30 туров чемпионата России «Ахмат» финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице и попал в зону стыковых матчей за право сохранения прописки в высшем дивизионе страны.

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