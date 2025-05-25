Гендиректор «Акрона» подвёл итоги выступления команды в первом сезоне РПЛ

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов поделился мнением о выступлении команды в первом сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Мы довольны первым сезоном в РПЛ. Другого мнения быть не может. Чуть-чуть не хватило забраться повыше, но девятое место — хороший результат для первого сезона в РПЛ. В следующем сезоне мы как минимум должны быть не ниже достигнутого уровня. Более конкретно будем обсуждать цели в ближайшие дни», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 30 туров чемпионата России сезона-2024/2025 тольяттинская команда набрала 35 очков и заняла девятое место.

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