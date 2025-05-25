Генеральный директор «Динамо» Мх Газизов оценил первый сезон команды в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил дебютный сезон команды в Российской Премьер-Лиге.

«Хорошо оцениваем этот сезон для «Динамо» Махачкала. Мы прогрессируем в игровом плане, закрепились и для новичка показали хороший результат. Уверен, что в следующем сезоне будем сильнее, будем действовать поэтапно. Никаких задач по месту в турнирной таблице на следующий сезон нет.

Хотел бы отметить, что мы работаем в плане посещения — у нас очень добрый и хороший болельщик. На стадион приходят очень много детей и семей. Большое спасибо болельщикам!» — сказал Газизов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам 30 туров чемпионата России «Динамо» Мх финишировало на 11-й строчке в турнирной таблице.