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Гендиректор «Акрона» Власов: мы заинтересованы в продлении сотрудничества с Дзюбой

Гендиректор «Акрона» Власов: мы заинтересованы в продлении сотрудничества с Дзюбой
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил, что тольяттинская команда заинтересована в продлении сотрудничества с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Я не буду говорить, какие позиции мы бы хотели усилить летом. Но полное понимание по этому вопросу у нас сформировалось. Спортивный блок ведёт активную работу по этому вопросу. По Дзюбе ближайший день-два всё будет понятно. Мы заинтересованы в продлении сотрудничества с игроком», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.

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