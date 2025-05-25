Гендиректор «Акрона» Власов: мы заинтересованы в продлении сотрудничества с Дзюбой

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов заявил, что тольяттинская команда заинтересована в продлении сотрудничества с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Я не буду говорить, какие позиции мы бы хотели усилить летом. Но полное понимание по этому вопросу у нас сформировалось. Спортивный блок ведёт активную работу по этому вопросу. По Дзюбе ближайший день-два всё будет понятно. Мы заинтересованы в продлении сотрудничества с игроком», — сказал Власов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 1,8 млн.