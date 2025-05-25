Эсекьель Барко — лучший игрок РПЛ сезона-2024/2025 по индексу РУСТАТ

Атакующий полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко является лучшим игроком нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги по индексу РУСТАТ.

Аргентинский футболист отметился 12 мячами и шестью результативными передачами, проведя на поле 2572 минуты. Его индекс РУСТАТ составил 242.

Барко является первым футболистом в лиге по числу ударов по воротам (80), входам в финальную треть (303). Вторым игроком чемпионата по точным передачам в штрафную (133), удачным обводкам (122). Третьим футболистом в лиге по количеству созданных голевых моментов (37), передачам под удар (52), ожидаемым голевым передачам (14,01), а также по собранным на себе фолам (83). Кроме того, Барко — четвёртый игрок РПЛ по ударам в створ (31) и по ключевым передачам (18).

Как появился «Спартак»: