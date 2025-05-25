Сергей Бурунов — об игре ЦСКА в РПЛ: ребята молодцы, у нас бронза
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Известный актёр Сергей Бурунов оценил игру московского ЦСКА в матче с «Пари Нижний Новгород» (2:0) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Забитыми мячами отметились полузащитник Иван Обляков (с пенальти) и нападающий Артём Шуманский. Подопечные Марко Николича с 59 очками закончили чемпионат на третьей строчке в турнирной таблице.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 39' 2:0 Шуманский – 90'
«Я доволен талантливой игрой. Ребята молодцы, у нас бронза. Ничего страшного, нормально», — сказал Бурунов в эфире «Матч ТВ».
В воскресенье, 1 июня, московский ЦСКА сразится с «Ростовом» в Суперфинале Кубка России текущего сезона. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18:00 мск.
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