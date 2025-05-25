Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Бурунов — об игре ЦСКА в РПЛ: ребята молодцы, у нас бронза

Сергей Бурунов — об игре ЦСКА в РПЛ: ребята молодцы, у нас бронза
Комментарии

Известный актёр Сергей Бурунов оценил игру московского ЦСКА в матче с «Пари Нижний Новгород» (2:0) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Забитыми мячами отметились полузащитник Иван Обляков (с пенальти) и нападающий Артём Шуманский. Подопечные Марко Николича с 59 очками закончили чемпионат на третьей строчке в турнирной таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 39'     2:0 Шуманский – 90'    

«Я доволен талантливой игрой. Ребята молодцы, у нас бронза. Ничего страшного, нормально», — сказал Бурунов в эфире «Матч ТВ».

В воскресенье, 1 июня, московский ЦСКА сразится с «Ростовом» в Суперфинале Кубка России текущего сезона. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18:00 мск.

Материалы по теме
ЦСКА обновил клубный рекорд по беспроигрышной серии после рестартов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android