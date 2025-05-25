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Игрок «Краснодара» Виктор Са: мы сотворили историю

Игрок «Краснодара» Виктор Са: мы сотворили историю
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Нападающий «Краснодара» Виктор Са поделился эмоциями от чемпионства команды в нынешнем сезоне.

«Крайне счастлив, потому что мы сотворили историю. Историю великолепного клуба. Тут все настоящие бойцы, которые рубились до последнего. Народ заслужил. Поздравляю болельщиков, тренерский штаб и вообще всех причастных», — сказал Са в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

В нынешнем сезоне Са принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»:

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