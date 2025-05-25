Джикия будет искать новый клуб после невыдачи лицензии «Химкам» на следующий сезон

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, заявил, что его клиент будет искать новую команду после невыдачи лицензии подмосковному клубу на следующий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Мы держали в голове худший сценарий, который произошёл, — ситуация с лицензией клуба. Мы проводили и проводим определённую работу. В понедельник или вторник постараемся связаться с менеджментом «Химок» и переговорить. Перед игроком есть существенные задолженности. Этот вопрос надо как-то решить. Параллельно мы занимаемся поиском нового клуба для Джикии», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Химки» 19 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.