Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия будет искать новый клуб после невыдачи лицензии «Химкам» на следующий сезон

Джикия будет искать новый клуб после невыдачи лицензии «Химкам» на следующий сезон
Георгий Джикия
Аудио-версия:
Комментарии

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, заявил, что его клиент будет искать новую команду после невыдачи лицензии подмосковному клубу на следующий сезон Российской Премьер-Лиги.

«Мы держали в голове худший сценарий, который произошёл, — ситуация с лицензией клуба. Мы проводили и проводим определённую работу. В понедельник или вторник постараемся связаться с менеджментом «Химок» и переговорить. Перед игроком есть существенные задолженности. Этот вопрос надо как-то решить. Параллельно мы занимаемся поиском нового клуба для Джикии», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Химки» 19 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

Материалы по теме
Игрок «Химок» Мирзов: с нашей стороны мы сделали всё, чтобы команда осталась в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android