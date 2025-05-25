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Мусаев ответил, с кем бы хотел, чтобы «Краснодар» сыграл в Суперкубке России

Мусаев ответил, с кем бы хотел, чтобы «Краснодар» сыграл в Суперкубке России
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев порассуждал о возможном сопернике в Суперкубке России, в котором его команда встретится с победителем Фонбет Кубка России. В Суперфинале турнира сыграют «Ростов» и ЦСКА. Матч состоится 1 июня.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не знаю, не знаю, не думал даже об этом. С «Ростовом» — это южное дерби, а ЦСКА — просто сильный соперник. Считаю, что мы в Москве хороший очень первый тайм провели, но на второй не хватило у нас и сил, и ресурса. Поэтому, кто не попадёт, будем готовиться. Сейчас как бы не до этого, мы радуемся, мы отмечаем чемпионство. Поэтому будем готовы к любому сопернику», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.

«Краснодар» сыграет в Суперкубке России в качестве чемпиона страны.

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