Мусаев ответил, с кем бы хотел, чтобы «Краснодар» сыграл в Суперкубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев порассуждал о возможном сопернике в Суперкубке России, в котором его команда встретится с победителем Фонбет Кубка России. В Суперфинале турнира сыграют «Ростов» и ЦСКА. Матч состоится 1 июня.
«Не знаю, не знаю, не думал даже об этом. С «Ростовом» — это южное дерби, а ЦСКА — просто сильный соперник. Считаю, что мы в Москве хороший очень первый тайм провели, но на второй не хватило у нас и сил, и ресурса. Поэтому, кто не попадёт, будем готовиться. Сейчас как бы не до этого, мы радуемся, мы отмечаем чемпионство. Поэтому будем готовы к любому сопернику», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.
«Краснодар» сыграет в Суперкубке России в качестве чемпиона страны.
Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»: