Семак рассказал, что Спаллетти перед уходом из «Зенита» оставил ему пожелание

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, как итальянский специалист Лучано Спаллетти перед своим уходом из клуба оставил ему пожелание. В 2013 году Семак вошёл в тренерский штаб сине-бело-голубых в качестве помощника Спаллетти, а после ухода Лучано работал под началом португальского специалиста Андре Виллаш‑Боаша. В 2018 году российский тренер возглавил санкт-петербургскую команду и выиграл шесть чемпионских титулов подряд.

«Для меня Лучано — особенный тренер и особенный человек. Несмотря на мой возраст, он тогда поверил в меня. Дал шанс стать причастным к клубу «Зенит» в качестве игрока. А потом и в качестве тренера — когда я завершил карьеру, Спаллетти оставил меня в своём штабе. В моей тренерской до сих пор висит его автограф с датой, когда он на небольшом листике написал «Удачи».

С годами листочек начинает выцветать, но Лучано для меня по‑прежнему потрясающий человек и специалист. Я видел, как после неудачных матчей он летел домой, накрывшись пледом. При этом я понимал, насколько сложно ему приходится в одиночестве смиряться с результатом и давлением, которое всегда присутствует и падает на долю главного тренера», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

По итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» финишировал на второй строчке в турнирной таблице.